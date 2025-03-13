Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

Военкор Поддубный опубликовал видео из Суджи, где едва не погиб

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, едва не погибший под Суджей в Курской области, показал кадры из освобожденного российскими военными города. Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили», — написал он под роликом.

Также российский военкор описал обстановку в городе. По его словам, украинские военные продолжают бить по Судже из артиллерии, но «очаговое сопротивление подавлено». Сейчас, как утверждает Поддубный, бои идут уже в Гончаровке.

7 августа Поддубный ехал освещать обстановку в Судже, когда в его машину попал украинский дрон. Военкор получил тяжелые ранения. После произошедшего появились сообщения о гибели Поддубного, однако вскоре выяснилось, что он выжил.

13 марта Министерство обороны России подтвердило освобождение Суджи в Курской области. Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились еще 11 марта.