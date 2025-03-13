Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 13 марта 2025Россия

Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

Военкор Поддубный опубликовал видео из Суджи, где едва не погиб
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, едва не погибший под Суджей в Курской области, показал кадры из освобожденного российскими военными города. Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили», — написал он под роликом.

Также российский военкор описал обстановку в городе. По его словам, украинские военные продолжают бить по Судже из артиллерии, но «очаговое сопротивление подавлено». Сейчас, как утверждает Поддубный, бои идут уже в Гончаровке.

7 августа Поддубный ехал освещать обстановку в Судже, когда в его машину попал украинский дрон. Военкор получил тяжелые ранения. После произошедшего появились сообщения о гибели Поддубного, однако вскоре выяснилось, что он выжил.

13 марта Министерство обороны России подтвердило освобождение Суджи в Курской области. Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились еще 11 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Песков оценил предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

    В Кремле оценили законность антироссийских санкций

    В Киеве назвали цену украинской демократии

    Песков объяснил использование Путиным военной формы в Курской области

    Бывшая ведущая Первого канала назвала раздражавшую ее особенность Франции

    Песков пообещал проинформировать о контактах с представителями США

    Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

    Первую ступень российского «Союза-5» отправили на испытания

    В российском регионе устроят экомарафон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше