Едва не погибший под Суджей военкор показал кадры из освобожденного города

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, едва не погибший под Суджей в Курской области, показал кадры из освобожденного российскими военными города. Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.
«Суджа! Наша группа вместе со спецназом прогулялась по городу. Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили», — написал он под роликом.
Также российский военкор описал обстановку в городе. По его словам, украинские военные продолжают бить по Судже из артиллерии, но «очаговое сопротивление подавлено». Сейчас, как утверждает Поддубный, бои идут уже в Гончаровке.
7 августа Поддубный ехал освещать обстановку в Судже, когда в его машину попал украинский дрон. Военкор получил тяжелые ранения. После произошедшего появились сообщения о гибели Поддубного, однако вскоре выяснилось, что он выжил.
13 марта Министерство обороны России подтвердило освобождение Суджи в Курской области. Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились еще 11 марта.