В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон. Сообщалось о гибели журналиста, но он выжил

В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ

В машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попал украинский дрон, после чего последовала информация о его гибели. Первым о том, что военкор погиб 7 августа при выполнении служебного задания в Курской области, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он не привел подробностей произошедшего.

Информацию позднее подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, ряд других СМИ и каналов.

Подтвердилось. Очень тяжелая новость. Царствие Небесное Юрий Котенок военкор

Поддубный делал репортаж из приграничных районов, где идут боестолкновения

Евгений Поддубный ехал освещать обстановку в Судже, когда в его машину попал украинский дрон. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем Telegram-канале дне 7 августа. «Пока перемещаемся от точки к точке», — сказал он на видео, размещенном в 12:38 мск.

Журналист проинформировал о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию российского региона.

Ситуацию на границе Поддубный описал как сложную. «Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю (...) ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление (...). Обстановка сложная», — заявил он.

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

Машину военкора атаковал FPV-дрон

Политик Олег Царев рассказал о том, что в машину журналиста попал дрон. Информацию о гибели коллеги также подтвердили военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков. Позднее они уточнили, что Поддубный все-таки жив.

Олег Царев отметил, что Поддубный находится в больнице в Курской области. Смерть военкора также опроверг депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу!

Будет теперь долго жить Олег Царев политик

Поддубный — один из самых известных российских военных корреспондентов, автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война».