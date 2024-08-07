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21:08, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Появились сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного

Депутат Делягин сообщил о гибели журналиста Евгения Поддубного
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram-канале сообщил о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного.

«Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный», — написал парламентарий. Он не привел иных подробностей произошедшего. Официального подтверждения информации о смерти военкора на данный момент не поступало.

7 августа Поддубный описал ситуацию в Курской области, где происходят боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, личный состав в район боевых действий», — написал он.

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      Марина Совина
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