Депутат Госдумы опроверг сообщения о гибели военкора Поддубного

Депутат Саблин опроверг сообщения о гибели военкора Поддубного

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в Telegram-канале опроверг сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного. Он пожелал ему долгой жизни назло врагам.

Информацию подтвердил политик Олег Царев. «Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области», — уточнил он.

Канал Readovka рассказал со ссылкой на источники, что у Поддубного серьезные ожоги и травма головы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного попал украинский дрон, после чего последовала информация о его гибели. Первым о том, что военкор погиб 7 августа при выполнении служебного задания в Курской области, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.