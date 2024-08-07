Военкор подтвердил гибель Евгения Поддубного

Сладков подтвердил гибель военкора ВГТРК Поддубного в Курской области

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что его коллега, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, погиб. Об этом Сладков написал в своем Telegram-канале.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат», — подтвердил военкор. Сладков добавил, что Поддубный погиб в строю, «как и положено мужчине».

Вечером 7 августа в сети появились сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного в Курской области. Первым об этом написал депутат Госдумы Михаил Делягин.

7 августа Поддубный описал ситуацию в Курской области, где происходили боестолкновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он называл обстановку в граничащем с Украиной районе области напряженной.