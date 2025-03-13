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06:11, 13 марта 2025Мир

На Западе восхитились операцией «Поток» в Курской области

Профессор Малинен заявил, что об операции в Курской области будут снимать фильмы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газовой трубе в Судже в Курской области. Он выразил свое восхищение в соцсети X, комментируя кадры репортажа о подготовке и проведении операции.

«Об этом будут писать книги и снимать фильмы», — написал Малинен.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить звания Героев России всем участникам операции «Поток» в Курской области. Миронов отметил уникальность операции «Поток» и ее большое значение. Она, по его словам, позволила выбить украинских солдат из Суджи и положила начало освобождению Курской области.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов назвал операцию «Поток» причиной перелома в битве за Курскую область. Операцию разработали менее чем за месяц, ее цель была забросить десант в оккупированный город — для этого из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом.

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