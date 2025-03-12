Участникам операции «Поток» призвали присвоить звания Героев России

Миронов: Участникам операции «Поток» следует присвоить звания Героев России

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить звания Героев России всем участникам операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо политика.

«Прошу рассмотреть возможность присвоить звания Героев Российской Федерации всем участникам операции "Поток"», — указано в документе.

Миронов отметил уникальность операции «Поток» и ее большое значение. Она, по его словам, позволила выбить украинских солдат из Суджи и положила начало освобождению Курской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами. «Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной», — написал он.