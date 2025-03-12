Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами

Кадыров опубликовал видео с российскими бойцами в газопроводе под Суджей

В сети появилось новое видео с российскими военнослужащими, пробирающимися в Суджу Курской области по газопроводу в рамках операции «Поток». Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На кадрах, снятых одним из участников вылазки, видно, как бойцы устроились на привал. Военнослужащие улыбаются и шутят, а кто-то достает горелку для приготовления пищи.

По словам Кадырова, бойцы пробирались по подземным коммуникациям в течение пяти суток, преодолев 15 километров. «Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — написал он.

Глава Чечни отдельно отметил командира отряда Аида спецназа «Ахмат», также участвовавшего в операции. Кадыров назвал его настоящим стратегом, под руководством которого его отряд действовал как единый механизм.

Ранее в сети также появились кадры высадки российских военных из газопровода в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно идущих вдоль посадок бойцов, а также слышно звуки стрельбы.

8 марта бойцы Вооруженных сил России, пробравшиеся в Суджу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, начали штурм города. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. Минобороны эту информацию пока не подтверждало.