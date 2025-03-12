Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 12 марта 2025Россия

Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами

Кадыров опубликовал видео с российскими бойцами в газопроводе под Суджей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео с российскими военнослужащими, пробирающимися в Суджу Курской области по газопроводу в рамках операции «Поток». Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На кадрах, снятых одним из участников вылазки, видно, как бойцы устроились на привал. Военнослужащие улыбаются и шутят, а кто-то достает горелку для приготовления пищи.

По словам Кадырова, бойцы пробирались по подземным коммуникациям в течение пяти суток, преодолев 15 километров. «Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — написал он.

Глава Чечни отдельно отметил командира отряда Аида спецназа «Ахмат», также участвовавшего в операции. Кадыров назвал его настоящим стратегом, под руководством которого его отряд действовал как единый механизм.

Ранее в сети также появились кадры высадки российских военных из газопровода в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно идущих вдоль посадок бойцов, а также слышно звуки стрельбы.

Материалы по теме:
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье
10 марта 2025
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

8 марта бойцы Вооруженных сил России, пробравшиеся в Суджу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, начали штурм города. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. Минобороны эту информацию пока не подтверждало.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Турист решил вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту

    Мужчина тайно сделал дубликаты ключей от квартир десятков незнакомых девушек

    Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами

    Южнокорейский производитель машин начал продажи в России

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Женщин предупредили о смертельной опасности нового тренда с тюльпанами

    Российские военные ударили по судну с боеприпасами для ВСУ

    Следователи возбудили дело в связи с массовым отравлением лицеистов в российском городе

    Стало известно о росте числа иностранцев в российских учреждениях ФСИН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше