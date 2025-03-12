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13:39, 12 марта 2025Россия

Опубликованы кадры высадки прошедших по трубе в тыл ВСУ российских бойцов

Прошедший по газовой трубе российский солдат показал видео высадки в тыл ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Прошедший по газовой трубе российский солдат показал видео высадки в тыл подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Появившуюся в сети видеозапись опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах сильно испачканные бойцы идут вдоль посадки по направлению к опоре высоковольтной линии электропередачи. Слышны звуки отдаленного боя.

«Такая вот у нас работенка», — заключает военнослужащий, обращаясь в камеру.

Канал утверждает, что видео снято участниками операции «Поток» сразу после высадки. До этого военнослужащие прошли по газопроводу, который прежде использовался для прокачки газа в Европу. Операция была признана успешной и получила большую медийную огласку. В Кремле рассказали, что обо всех ее деталях проинформировали даже президента России Владимира Путина.

ЖЗЛ
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