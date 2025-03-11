Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 11 марта 2025Россия

Песков раскрыл уровень информированности Путина об операции «Труба»

Песков: Путин знает о всех деталях операции «Труба»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Президент России Владимир Путин знает о всех деталях операции «Труба». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину. Фрагмент видеозаписи разговора официального представителя Кремля с журналистом опубликован в Telegram-канале издания.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции», — указал Песков.

Он добавил, что глава государства «фактически ежедневно» общается с участниками специальной военной операции.

Российские военные разработали операцию по проникновению десанта в тыл подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в Судже Курской области. Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в российский город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов говорил, что благодаря этой операции в битве за Курскую область произошел перелом. По его словам, российские военные совершили настоящий подвиг, масштаб которого еще не до конца оценен.

    Обсудить
    Последние новости

    «Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

    Россиянам назвали способ получить компенсацию после атаки БПЛА

    Анаконда прокатилась на крупном каймане и попала на видео

    Некоторых людей предупредили о повышенном в 60 раз риске рака

    Названа главная проблема американских истребителей F-16 на Украине

    Россиянин расстроился из-за непроданного ему алкоголя и поджег магазин

    Кремль оценил позицию ОБСЕ на фоне визита генсека в Москву

    Вэнс высказался о воевавшем в ВСУ родственнике

    В церкви в Курской области нашли убитых ВСУ пожилых россиян и сняли на видео

    На Украине оценили ход переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше