Песков раскрыл уровень информированности Путина об операции «Труба»

Песков: Путин знает о всех деталях операции «Труба»

Президент России Владимир Путин знает о всех деталях операции «Труба». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину. Фрагмент видеозаписи разговора официального представителя Кремля с журналистом опубликован в Telegram-канале издания.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется ему докладывали и докладывали еще до начала этой операции», — указал Песков.

Он добавил, что глава государства «фактически ежедневно» общается с участниками специальной военной операции.

Российские военные разработали операцию по проникновению десанта в тыл подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в Судже Курской области. Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в российский город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов говорил, что благодаря этой операции в битве за Курскую область произошел перелом. По его словам, российские военные совершили настоящий подвиг, масштаб которого еще не до конца оценен.