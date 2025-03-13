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12:28, 13 марта 2025Бывший СССР

Командование ВСУ отказалось признать взятие Суджи российскими войсками

Генштаб ВСУ не признал взятие Суджи в Курской области российскими войсками
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не признал взятие города Суджа в Курской области российскими войсками. Об этом свидетельствуют карты боевых действий, опубликованные в Telegram-канале украинского командования.

На опубликованных Генштабом ВСУ изображениях указано, что большая часть Суджи якобы остается под контролем украинских войск. В то же время украинский аналитический проект DeepState сообщал о выходе подразделений ВСУ из населенного пункта.

Минобороны России сообщило о возвращении Суджи под контроль российских войск 13 марта. Первые неофициальные сообщения о взятии города появились еще 11 марта.

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