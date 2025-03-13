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12:05, 13 марта 2025Россия

Кладбище сожженной техники ВСУ под Суджей сняли на видео

Опубликовано видео сожженной техники ВСУ в Суджанском районе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с кладбищем техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых российскими бойцами из салона автомобиля, видно стоящую вдоль дороги сожженную украинскую технику. Как утверждается, запись сделана в районе населенного пункта Черкасское Поречное Суджанского района.

Ранее появилось новое видео с «ведущей в ад» трассой между украинскими Сумами и Суджей, которую прозвали «дорогой смерти». Как стало известно, по ней осуществлялось снабжение тогда еще занятой ВСУ территории. На записи видно, как российские беспилотники-камикадзе поражают живую силу и десятки единиц украинской техники — машины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки и пикапы.

О штурме Суджи стало известно 8 марта, когда бойцы Вооруженных сил России пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. На полную зачистку города может уйти до 10 дней.

ЖЗЛ
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