Алаудинов назвал число находящихся под контролем ВСУ населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

В Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить», — сказал он. При этом конкретные названия Алаудинов не указал.

По его словам, те населенные пункты, которые находятся около Суджи, уже удалось освободить и зачистить.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил он. Песков также выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена.