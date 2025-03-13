Минобороны отчиталось об освобожденных за сутки населенных пунктах в Курской области

Минобороны: ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за сутки освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Меловой, хуторе Подол и городе Суджа, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

Помимо этого, российские военнослужащие ударили по семи бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили одну контратаку войск противника. Отмечается, что бои проходили около населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня и Рубанщина.

Ранее замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом сообщил, что ВСУ во время отступления из Суджи раскидали в городе противопехотные мины «лепесток».

ВС России начали штурм курской Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.