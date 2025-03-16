«Условия перемирия будут неприемлемы». Украина и Европа могут не принять требования России по соглашению о прекращении огня

Bloomberg: Киев и Европа могут отказаться от мира на условиях РФ

Украина и Европа могут не принять требования России для заключения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Bloomberg.

«Как ожидается, (предложенные Москвой условия перемирия — прим. «Ленты.ру») будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что США пока не отреагировали на предложения России. Тогда как президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона «четкого» и «твердого» ответа в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Зеленский сказал, что подготовка к перемирию может занять больше месяца

Президент Украины предположил, что подготовка к перемирию на Украине может занять больше месяца. В то же время он выступил против бессрочного перемирия. «Очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности русских играть в вечный замороженный конфликт», — сказал он.

Кроме того, политик считает, что Европа и США не должны идти навстречу Москве и принимать во внимание выдвинутые Россией условия мира.

Зеленский также потребовал усилить санкционное давление на РФ, если Кремль станет выдвигать свои условия перемирия. «Чтобы остановить это, необходимо активное давление, а не просто давление на Россию переговорами. Необходимы жесткие меры, чтобы сделать хотя бы первые шаги к прекращению войны. Сюда входят санкции. Санкции против России должны не только сохраняться, но и постоянно усиливаться», — заявил Зеленский.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Путин поддержал 30-дневное перемирие с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине. При этом, по его словам, есть некоторые нюансы. В частности, прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.

Еще один нюанс — Курская область, отметил российский лидер. Он также указал, что для Украины перемирие может быть выгодным, поскольку все ее военные в российском приграничном регионе заблокированы.

Путин также указал на необходимость механизмов контроля за действиями Киева в указанный период. Считается, что целью прекращения боевых действий станет попытка улучшить положение Украины на фронте. «Эти 30 суток [прекращения огня] будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — сказал он.