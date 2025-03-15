Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

Медведев резко отверг призыв Британии о перемирии на Украине без условий

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Великобритании к перемирию на Украине без условий. Политик исключил согласие Москвы на урегулирование конфликта без обсуждений условий.

Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, говорит министр иностранных дел Великобритании. Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

Лондон выставил требование Москве

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий».

Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять Дэвид Лэмми министр иностранных дел Великобритании

Лэмми отметил, что союзники по G7 едины во мнении, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить «менять правила игры».

Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что Москва «обязана принять» предложение США и Украины о 30-дневном перемирии.

Европа готова ввести санкции, если Россия откажется от прекращения огня

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней.

Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполняя коммюнике G7

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Европа желает ввести новые санкции против России, однако США против, сейчас в Вашингтоне не хотят ужесточать ограничения. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на заседании глав дипведомств стран G7 в Канаде затрагивался вопрос о рестрикциях, поскольку европейцы ввели свои санкции против РФ и намерены ввести новые.

Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать Марко Рубио госсекретарь США

США в свою очередь не хотят вводить новые санкции, хотя и имеют такую возможность, поскольку Вашингтон надеется привлечь Россию и Украину к мирным переговорам.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации президента США, отказавшийся назвать свое имя, заявил, что непродуктивно без необходимости вновь подчеркивать жесткое осуждение России, учитывая, что такой подход не принес мира после трех лет конфликта.

