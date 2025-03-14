Страны G7 решили ввести санкции против России при одном условии

Reuters: G7 может ввести санкции против РФ при несогласии с прекращением огня

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления группы.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполняя», — приводит агентство цитату из документа.

По словам представителей группы стран G7, проект заявления, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в одобрении министров.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) утвердили продление персональных антироссийских санкций на полгода.