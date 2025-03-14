В ЕС определились с продлением санкций против России

Евросоюз утвердил продление персональных санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) утвердили продление персональных антироссийских санкций на полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Да, процедура [продления ограничений] была запущена и уже успешно завершилась», — передает агентство слова собеседника из европейских структур.

Отмечается, что Евросоюз регулярно продлевает санкции раз в полгода, а очередная процедура должна была состояться до 15 марта.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали исключение трех граждан России из санкционного списка, поскольку они ушли из жизни. При этом Брюссель одобрил продление рестрикций в отношении более 2,4 тысяч российских физических и юридических лиц.

Кроме того, агентство Reuters подтвердило решение ЕС оставить в санкционном списке бизнесмена Михаила Фридмана. На снятии с него санкций настаивали ранее в Венгрии и Люксембурге.

