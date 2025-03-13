Стало известно об условии Венгрии для продления санкций против россиян

FT: Венгрия связала продление санкций против россиян со снятием их с Фридмана

Власти Венгрии грозят заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян (для него необходимо единогласное решение всех стран сообщества) в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Об этом стало известно источникам Financial Times (FT), по данным которой соответствующие усилия этого европейского государства поддерживает также Люксембург.

Власти обеих стран не стали комментировать изданию ситуацию. Отмечается, что срок действия ограничений истекает 15 марта, а постпреды стран ЕС продолжают обсуждения после нескольких неудачных попыток договориться.

Ранее европейские СМИ также со ссылкой на источники сообщали, что Венгрия увязывает вопрос продления санкций с условием вывода из-под них восьми граждан РФ, а также урегулированием ситуации с поставками газа.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. На фоне действий британских властей, вводивших против него ограничения, в том числе носившие бытовой характер, живший в Лондоне бизнесмен решил там не оставаться. Осенью 2023 года сообщалось, что он переехал в Израиль, а сейчас находится в Москве. На Украине против Фридмана возбудили уголовное дело, в стране также национализируют его активы.

В апреле 2024 года Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС, назвав причины для их включения туда неубедительными. Тем не менее, предприниматели остались под санкциями благодаря другому решению властей ЕС от 2023 года.