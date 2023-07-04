Bloomberg: адвокат Фридмана заявил о разрушенной санкциями жизни миллиардера

Жизнь основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана «была разрушена» после того, как он попал под санкции Великобритании и Евросоюза (ЕС) прошлой весной, заявил его адвокат Тьерри Марамбер в Европейском суде общей юрисдикции. Его слова передает Bloomberg.

Марамбер подчеркнул, что защита категорически не согласна с обвинениями европейских властей в отношении Фридмана. В Брюсселе заявляют, что миллиардер «имеет тесные связи с российским политическим режимом», поддерживает военные действия на Украине и извлекает из этого выгоду.

Однако, по мнению адвоката, доказательства ЕС «не заслуживают доверия» и являются «пустой болтовней». «Эти обвинения очень негативно сказываются на его [Фридмана] жизни и ни на чем не основываются», — сказал в суде Марамбер.

После ввода российских войск на Украину Фридман оказался в санкционном списке наряду с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. Их активы в указанных юрисдикциях были заморожены. Все они покинули руководящие посты в Альфа-Банке. В марте 2023 года газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Фридман и Авен хотят продать свои доли в компании ради отмены санкций.

Сейчас Фридман живет в Лондоне. Апелляцию в суд ЕС по поводу введенных против него санкций он подал уже более года назад. В интервью изданию Bloomberg Businessweek он признавался, что после полной заморозки активов в Великобритании не знает, как жить дальше.

Фридман отмечал, что теперь ему придется просить у местных властей разрешение на трату определенных сумм из заблокированных активов. Журналисты тогда оценивали, что правительство может одобрить расходы миллиардера на сумму не более 2,5 тысячи фунтов (около 286 тысяч рублей) в месяц. В разговоре с агентством Фридман заявлял, что из-за санкций он оказался «в плену» в своем особняке в Лондоне и не может даже заплатить уборщице.

Что касается оценки ситуации на Украине, Фридман называл ее «трагедией для обоих народов» и отмечал, что все его проблемы, связанные с санкциями, — это «ничто» по сравнению с украинским конфликтом.