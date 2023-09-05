СБУ обвинила Фридмана в финансировании СВО

СБУ обвинила российского бизнесмена Фридмана в финансировании СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российского бизнесмена Михаила Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению СБУ, с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около 2 миллиардов рублей в несколько российских военных заводов. Кроме того, его обвинили в распространении продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих. Помимо этого, страховые компании Фридмана занимались страхованием военной техники, жизни и здоровья российских бойцов, говорится в сообщении.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в публикации.

В августе российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Минфина США. Кроме того, в перечне оказались бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.