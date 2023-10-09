Покинувший Лондон бизнесмен Фридман переехал в Израиль

РБК: Фридман переехал из Лондона в Израиль и собрался чаще бывать в Москве

Бизнесмен Михаил Фридман покинул британскую столицу и переехал в Израиль, а сейчас находится в Москве. Об этом узнали журналисты РБК от источника, близкого к миллиардеру.

Находящийся под санкциями Великобритании, США и Евросоюза бизнесмен до этого около полутора лет прожил в Лондоне с замороженными счетами. Как напоминает издание, по словам самого Фридмана, у него есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране.

О планах миллиардера вернуться в Москву стало известно несколько дней назад со слов адвоката Александра Добровинского, заявившего, что сооснователь Альфа-банка собирается сделать это «в ближайшее возможное время». Теперь источники издания в «Альфа-групп» уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года. Первое время миллиардер пытался оспорить ограничения через суд, однако это ему не удалось. И хотя британские власти тайно смягчили санкции против российских олигархов, включая Фридмана, которому разрешили покрыть расходы на работу 19 сотрудников, в том числе частных поваров, домработниц и водителей, он решил в стране не оставаться.

На Украине в отношении Фридмана возбудили уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы и занимался распространением продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих. СБУ арестовала принадлежащие ему и другим сооснователям банка активы более чем на 463 миллиона долларов.