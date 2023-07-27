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12:47, 27 июля 2023Экономика

Великобритания тайно смягчила санкции против российских олигархов

NYT: Великобритания в тайне помогает российским олигархам обходить санкции

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Несмотря на заявления об усилении давления на Россию из-за ее действий на Украине, Великобритания стала помогать российским миллиардерам обходить собственные санкции. Британское правительство выдало иностранным гражданам десятки специальных лицензий — они необходимы, чтобы легально тратить деньги в стране. Олигархи из России таким образом получили возможность оплачивать работу прислуги, пишет The New York Times (NYT).

По информации источников, в 2022 году Великобритания разрешила основателю Альфа-Банка Михаилу Фридману покрыть расходы на работу 19 сотрудников, в том числе частных поваров, домработниц и водителей. За 10 месяцев оплата труда персонала составила 300 тысяч фунтов (около 390 тысяч долларов). Кроме того, правительство предоставило миллиардеру лицензию на расходы 7 тысяч фунтов (9 тысяч долларов) на покрытия основных нужд.

Аналогичное разрешение, несмотря на санкции, получил партнер Фридмана Петр Авен — страна одобрила ему ежемесячные траты в размере 60 тысяч фунтов (около 78 тысяч долларов). По данным газеты, в прошлом году местное Управление по осуществлению финансовых санкций выдало как минимум 82 лицензии и сейчас продолжает рассматривать большое количество заявок.

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Представитель министерства финансов Великобритании отказался комментировать конкретные случаи, но заявил, что государство выдало лицензии для осуществления платежей на «основные нужды». Он также отметил, что расходы «строго контролируются». В то же время в свежем правительственном отчете сказано, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных и деловых потребностей Великобритании».

Издание подчеркивает, что Лондону выгодно благосклонно относиться к людям, которые инвестировали миллиарды долларов в экономику страны. Кроме того, одобрение ряда трат гражданам, которые попали под санкции, может сэкономить бюджетные средства, поскольку при аресте имущества затраты на его содержание должно покрывать государство.

После того, как российские миллиардеры попали под санкции Великобритании и Евросоюза (ЕС), их жизнь резко изменилась, а в некоторых случаях даже «была разрушена». Так описывал свое существование под санкциями Михаил Фридман. По словам его адвоката, из-за ограничений предприниматель оказался «в плену» в своем особняке в Лондоне и не мог даже заплатить уборщице.

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    Мария Грушко
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