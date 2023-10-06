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15:40, 6 октября 2023Экономика

Стало известно о планах олигарха Фридмана вернуться в Россию

Миллиардер Михаил Фридман ведет переговоры о возвращении в Россию

Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Миллиардер Михаил Фридман планирует вернуться в Россию. Об этом заявил адвокат сооснователя Альфа-банка Александр Добровинский, его слова приводит Telegram-канал Mash.

Со слов Добровинского стало известно, что бизнесмен планирует вернуться в Москву «в ближайшее возможное время» и теоретических преград для его возвращения нет. Однако олигарх ведет кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества и правоохранительных органов на его приезд после новостей о том, что ради снятия санкций он пожертвовал значительную сумму в пользу Украины.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года за «связи с российской властью», из которых он якобы извлек выгоду. Первое время миллиардер пытался оспорить ограничения через суд, однако это ему не удалось.

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В сентябре 2022 года стало известно, что Фридман предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции. Деньги якобы должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью. Позже Великобритания тайно смягчила ограничения против Фридмана и его партнера Петра Авена.

На Украине в отношении Фридмана возбудили уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы и занимался распространением продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих. Помимо этого, страховые компании Фридмана занимались страхованием военной техники, жизни и здоровья российских бойцов. После этого СБУ арестовала принадлежащие ему и другим сооснователям банка активы более чем на 463 миллиона долларов.

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    Вячеслав Агапов
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