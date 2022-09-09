Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций

WSJ: Фридман предложил отдать миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций, о желании олигарха стало известно The Wall Street Journal.

По информации издания, таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с него санкции. Сам Фридман опроверг, сделанное Украине предложение «услугу за услугу». Деньги должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

«Альфа-банк Украина» предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману отдать банку миллиард долларов из своего капитала, заявил председатель наблюдательного совета финансовой организации Роман Шпек. «Я не считаю это какой-то спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции», — сказал он.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились его «связи во власти», из которых он якобы извлек выгоду. Фридман подал в суд, чтобы оспорить санкции.