Суд ЕС отменил санкции против российских миллиардеров Авена и Фридмана

В Европе сняли санкции с двух российских миллиардеров: Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом из здания суда ЕС общей юрисдикции в Люксембурге сообщает корреспондент РИА Новости.

В отношении бизнесменов отменяются постановления Совета ЕС «в той части, в которой они касаются упоминания указанных лиц», заявил председатель суда. При этом издержки и расходы суда, а также Фридмана и Авена, связанные с рассмотрением дела об исключении из санкционных списков, будет обязан оплатить Совет ЕС.

Отмечается, что иски предпринимателей к Совету ЕС сейчас были рассмотрены в суде первой инстанции и в дальнейшем могут быть оспорены.

В феврале Фридман выиграл суд у своей домработницы. Суд счел, что женщина, работавшая в лондонском особняке миллиардера, стала «жертвой процесса», а миллиардеру пришлось бы идти на уголовное преступление, чтобы платить ей деньги. Истец Доминика Козлик на момент попадания бизнесмена под санкции находилась в декрете, в итоге женщина была уволена, не получив полагающиеся ей выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

