Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:16, 8 февраля 2024Из жизни

Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы

The Telegraph: российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Pavel Golovkin/Pool via Reuters

Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у домработницы. Об этом пишет британское издание The Telegraph. Суд счел, что домработница стала «жертвой процесса», а Фридману пришлось бы идти на уголовное преступление, чтобы платить ей деньги.

Истец Доминика Козлик пыталась через суд добиться выплат, которых она лишилась после попадания бизнесмена в санкционные списки. Средства Фридмана были заморожены, он не мог платить обслуживающему персоналу.

Козлик на момент попадания бизнесмена под санкции находилась в декрете, ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяцев. Однако в итоге женщина была уволена, не получив полагавшегося.

Козлик подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по признаку пола и нарушения контракта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

      Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы

      51-летняя телеведущая снялась в купальнике и была обругана в сети

      В Евросоюзе заявили об отсутствии «волшебной палочки» для помощи Украине

      Взявший интервью у Путина телеведущий из США сбежал от российских журналистов

      Эстония запретила концерт Клавы Коки из-за отказа осудить СВО

      В Госдепе сочли недопустимым участие ХАМАС в управлении сектором Газа

      Порноактер завел семь «жен» на каждый день недели

      Страны НАТО отказались считать себя воюющими с Россией

      «Конские зубы». Почему звезды отказываются от идеальных виниров ради кривых, но своих зубов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше