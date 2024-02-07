The Telegraph: российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы

Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у домработницы. Об этом пишет британское издание The Telegraph. Суд счел, что домработница стала «жертвой процесса», а Фридману пришлось бы идти на уголовное преступление, чтобы платить ей деньги.

Истец Доминика Козлик пыталась через суд добиться выплат, которых она лишилась после попадания бизнесмена в санкционные списки. Средства Фридмана были заморожены, он не мог платить обслуживающему персоналу.

Козлик на момент попадания бизнесмена под санкции находилась в декрете, ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяцев. Однако в итоге женщина была уволена, не получив полагавшегося.

Козлик подала в суд на Фридмана за несправедливое увольнение из-за беременности, дискриминации по признаку пола и нарушения контракта.