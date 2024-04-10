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15:01, 10 апреля 2024Экономика

Фридман отреагировал на снятие с него санкций ЕС

Миллиардер Фридман остался доволен решением суда в ЕС о снятии с него санкций

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман, являющийся одним из основателей «Альфа-групп», заявил, что остался доволен решением суда Евросоюза (ЕС) общей юрисдикции в Люксембурге о снятии с него санкций. Его слова приводит РБК.

Фридман попал под санкции ЕС сразу после начала конфликта на Украине. В официальном журнале ЕС утверждалось, что бизнесмену «удалось наладить прочные связи с администрацией (президента Россииприм. «Ленты.ру») Владимира Путина».

Европейские санкции подразумевали запрет на въезд Фридмана на территорию стран ЕС, а также блокировку его активов в государствах блока. Вместе с ним в ограничительные списки попал другой основатель «Альфа-групп» Петр Авен. С него решением суда в Люксембурге также сняли все санкции. «Мы удовлетворены этим решением», — отреагировал Фридман.

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Фридман с Авеном подали иски против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении бизнесменов, еще в мае 2022 года. Тогда они назвали решение европейских властей необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу. Таким образом, российских миллиардеров оправдали спустя почти два года после первого иска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции ЕС в отношении Фридмана и Авена, как и других российских бизнесменов, незаконными. Он также приветствовал стремление предпринимателей оспаривать наложенные против них ограничения в судебном порядке.

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      Анатолий Акулов
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