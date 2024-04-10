В Кремле отреагировали на снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана

Песков: попавшие под санкции бизнесмены могут оспаривать их в суде и делают это

Попавшие под санкции Евросоюза (ЕС) бизнесмены могут оспаривать их в суде и реализуют это право. Подобным образом отреагировал на снятие ограничений ЕС с российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков уточнил, что не считает снятие европейских санкций с бизнесменов политически мотивированным. «Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», — заявил он.

Кроме того, любые санкции ЕС в отношении России, в том числе включение в ограничительные списки бизнесменов из РФ, в Кремле считают незаконными. «Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заключил Песков.

Другим представителям крупного российского бизнеса следует также продолжать оспаривать в судебных инстанциях попадание под европейские санкции, добавил Песков. «Они (российские бизнесмены — прим. «Ленты.ру») реализуют эти возможности», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Решение о снятии санкций с Авена и Фридмана вынес суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге. Председатель инстанции заявил, что все постановления европейских властей в отношении этих лиц отменяются. В то же время судебные издержки и расходы Фридмана и Авена должен будет оплатить Совет ЕС. При этом в дальнейшем судебное решение может быть оспорено.