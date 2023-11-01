Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

Бизнесмен Петр Авен: миллиардные инвестиции в страны Запада были ошибкой

Сооснователи «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен назвали ошибкой свои инвестиции в Великобританию и другие западные страны. После начала конфликта на Украине против них ввели жесткие санкции и заблокировали активы, оба были вынуждены покинуть Великобританию. Еще у одного совладельца «Альфа-Групп», Алексея Кузьмичева, начались проблемы во Франции.

Миллиардеры стали называть инвестиции в страны Запада ошибкой

Говоря о причинах отъезда из Великобритании, Фридман высказался так: «Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня то, что мы вложили деньги в Англию, выглядит огромной ошибкой». Кроме того, Фридман допустил отказ от продажи своей доли в Альфа-Банке. Он уточнил, что намерен еще раз взвесить этот вопрос после получения разрешения европейских регуляторов.

Авен во время допроса британских правоохранителей в июле 2022 года также пояснял, что инвестировал в Запад «по ошибке». Он отмечал, что западные бизнесмены и политики также несут ответственность за происходящее «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

Мне не дали выбора, меня выдавили Михаил Фридман о причинах отъезда из Великобритании

Вообще, как у Фридмана, так и у Авена есть веские причины делать заявления, которые могут понравиться российским властям. В частности, Фридман жил в Великобритании, однако затем уехал в Израиль, а после начала войны Израиля с ХАМАС появилась информация о том, что он вернулся в Россию.

Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Что касается Авена, то из Лондона он уехал год назад и перебрался в Латвию, гражданство которой имеет. «Ему, возможно, тоже придется думать о возвращении в Россию, потому что латвийские власти намерены аннулировать его паспорт», — пишет о нем Bloomberg. С другой стороны, источник, близкий к Авену, рассказывал, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.

Проблемы в Европе начались и у третьего сооснователя «Альфы» — Алексея Кузьмичева. В отношении него возбудили дело во Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций. Пока он задержан, обвинения обещают предъявить 2 ноября.

Что говорят о возвращении бизнесменов в Кремле

Позиция президента России Владимира Путина насчет российских инвестиций на Западе известна. На недавнем заседании ВЭФ он говорил, что «надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России», и призывал бизнесменов, попавших под давление на Западе, «не наступать на одни и те же грабли».

Надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России Владимир Путин президент России

Также президент уже отвечал на вопрос, что думает о вернувшихся россиянах, включая миллиардера Михаила Фридмана. «У нас свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя», — подчеркивал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил так: «Фридман — гражданин РФ. Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного».

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

А позже в Кремле и вовсе отказались считать Фридмана олигархом. Употребление этого термина в отношении Фридмана является «совершенно неправильной трактовкой», подчеркивал Песков. По его словам, граждане России перемещаются по всему миру и среди них есть бизнесмены, которые «то уезжают, то возвращаются». Это нормальный процесс, отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что родина у всех бизнесменов — выходцев из России одна.

Представитель президента говорил и о Кузьмичеве. «После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России», — заверял Песков.