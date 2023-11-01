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12:25, 1 ноября 2023Россия

В Кремле отказались считать Фридмана олигархом

Песков: Фридман не является олигархом, он крупный бизнесмен

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Михаил Фридман является не олигархом, а крупным бизнесменом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возвращении в Россию ряда лиц, причисляемых к олигархам. Употребление этого термина в отношении Фридмана является «совершенно неправильной трактовкой», сказал Песков.

Песков напомнил, что граждане России перемещаются по всему миру и среди них есть бизнесмены, которые «то уезжают, то возвращаются». Это нормальный процесс, отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что родина у всех бизнесменов — выходцев из России одна.

Ранее возвращение Фридмана в Россию прокомментировал президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, если бизнесмен совершил осуждаемый обществом поступок, «то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда».

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      Алан Босиков
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