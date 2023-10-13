Путин высказался о возвращении Фридмана. Что ждет миллиардера в России?

Президент Путин прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что думает о вернувшихся россиянах, включая миллиардера Михаила Фридмана. «Что ожидает того или другого человека при возвращении на Родину — это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», — сказал президент.

Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе? Владимир Путин президент России

По словам главы государства, «будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня». «Это касается всех: людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя», — добавил он. По словам Путина, в данном вопросе нет никаких ограничений и он не считает это аморальным. «Вопрос в поведении того или иного человека. В действиях его. Если это действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился. Здесь или за границей», — заключил Путин.

Ранее стало известно о возвращении Фридмана в Россию

Предприниматель, основатель Альфа-Групп, Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под санкции с происходящим на Украине, — 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в середине марта это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Фридман (США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года). Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Фридман остался в Великобритании — он заявлял, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом. Он жаловался, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.

Владимир Путин Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что почувствовал себя незащищенным и униженным в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства (NCA). Ведомство сняло с бизнесмена обвинения и признало, что обыски в его лондонском доме были незаконными, но сам Фридман тогда сказал, что утратил ощущение спокойствия и стабильности. «Я не совершил ни одного правонарушения и никогда не нарушал закон, включая налоговое законодательство, ни в одной стране мира», — говорил он.

В начале октября 2023-го источник, близкий к Фридману, сообщил, что бизнесмен покинул Великобританию и переехал в Израиль, уточнив, что на тот момент он находился в Москве. Сам Фридман при этом объяснял, что его переезд из Великобритании в Израиль и посещение Москвы были связаны с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.

$12,6 млрд составляет состояние Фридмана по оценкам Forbes

А за несколько дней до появления данных о возвращении Фридмана в Россию его адвокат Александр Добровинский заявил, что бизнесмен ведет неофициальные переговоры с целью оценить реакцию правоохранительных органов на его появление в стране.

Как в России отреагировали на возвращение Фридмана?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение бизнесмена в Москву, указал, что миллиардер — гражданин России, он может возвращаться в страну и жить в ней.

Фридман — гражданин РФ. Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Реакций иных представителей российского общества не была такой спокойной. Например, бывший глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился к Следственному комитету (СК) с просьбой проверить вернувшегося в Россию бизнесмена Михаила Фридмана на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — рассказывал он. После этого Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить ряд артистов и бизнесменов, в том числе Фридмана, на дискредитацию армии и финансирование ВСУ из-за рубежа.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал тщательно изучить возможные факты правонарушений. «Фридман и ему подобные должны понимать, что если они заработали деньги благодаря Российской Федерации и ее народу, то и служить они должны здесь, в России, в интересах российского народа, а не где-то в другом месте», — указал он. «Он должен понимать, что для него единственная страна, где он может чувствовать себя безопасно и вольготно, — это, конечно, Россия. Он решил проверить эту "школу жизни" на деле и поехал в Лондон, где к нему было отношение, как (у англичан есть такое понятие) к "богатой черни"», — заключил депутат.