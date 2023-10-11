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19:00, 11 октября 2023Силовые структуры

Рогозин попросил проверить вернувшегося в Россию Фридмана на финансирование ВСУ

Рогозин попросил СК проверить бизнесмена Фридмана на финансирование ВСУ
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к Следственному комитету (СК) с просьбой проверить вернувшегося в Россию бизнесмена Михаила Фридмана на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — сказал сенатор. По словам Рогозина, он также направил обращения в Генпрокуратуру и ФСБ.

10 октября сообщалось, что Фридману грозит проверка из-за обращения руководителя движения «Армия защитников Отечества» Ивана Отраковского в Генеральную прокуратуру. Бизнесмена проверят по статьям о государственной измене и дискредитации Российской армии.

О том, что Фридман находится в Москве, стало известно 9 октября. До этого бизнесмен около полутора лет прожил в Лондоне с замороженными счетами.

На Украине в отношении Фридмана возбуждено уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России. По заявлению Службы безопасности Украины, с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы и занимался распространением продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих.

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