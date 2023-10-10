Вернувшегося в Россию Михаила Фридмана потребовали проверить на госизмену

Вернувшегося в Россию Фридмана потребовали проверить на госизмену

Вернувшемуся в Россию бизнесмену Михаилу Фридману грозит проверка из-за обращения руководителя движения «Армия защитников Отечества» Ивана Отраковского в Генеральную прокуратуру. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, заявитель полагает, что Фридман финансировал террористов ради избавления от западных санкций. Он требует немедленно задержать предпринимателя. Из-за заявления руководителя движения бизнесмену грозит проверка по статьям о государственной измене и дискредитации Российской армии.

9 октября стало известно, что Фридман находится в Москве.

За несколько дней до появления данных о возвращении Фридмана в Россию его адвокат Александр Добровинский заявил, что бизнесмен ведет неофициальные переговоры с целью оценить реакцию правоохранительных органов на его появление в стране. Возможное преследование доверителя юрист связал с ранее опубликованными сообщениями о его пожертвованиях в пользу Украины.

На Украине в отношении Фридмана возбудили уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы и занимался распространением продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих. СБУ арестовала принадлежащие ему и другим сооснователям банка активы более чем на 463 миллиона долларов.