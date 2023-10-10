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08:18, 10 октября 2023Экономика

Фридман назвал причину переезда из Британии

Фридман объяснил свой переезд обострением конфликта между Израилем и Палестиной
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бизнесмен Михаил Фридман заявил, что его переезд из Великобритании в Израиль и посещение Москвы были связаны с обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Такую причину он назвал в беседе с ТАСС.

После завершения боевых действий на Ближнем Востоке он планирует вернуться в Израиль для постоянного проживания. «Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — объяснил бизнесмен.

До обострения конфликта между Израилем и Палестиной Фридман проживал в Лондоне. Бизнесмен попал под санкции Великобритании, США и Евросоюза. Последние полтора года он находился в британской столице с замороженными счетами. Как уточнял сам Фридман, у него есть израильский паспорт, но нет дома в этой стране.

О планах миллиардера вернуться в Москву изначально сообщил адвокат Александр Добровинский. Он рассказывал, что сооснователь Альфа-банка собирается сделать это «в ближайшее возможное время». Источники РБК позже уточнили, что Фридман в настоящее время находится в Москве и «теперь планирует посещать Россию регулярно».

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    Анатолий Акулов
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