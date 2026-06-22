Внешность россиянина взорвала соцсети из-за сходства с Лепсом

Блогерша Регина Зайнетдинова показала внешность похожего на певца Григория Лепса россиянина. Ролик, взорвавший соцсети и набравший 5,3 миллиона просмотров, опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом regina_zainetdinova_ стала гостьей свадьбы, на которой один из друзей молодоженов, Шагит Хамматов, спародировал исполнителя. На кадрах мужчина предстал в черных брюках и полосатой рубашке, а также с укладкой и круглыми очками. При этом он скопировал известное выражение лица Лепса.

Пользователей сети впечатлило сходство Хамматова со звездой, о чем они написали в комментариях под постом. «Попросили повторить, а не превзойти», «Зачем переплачивать Лепсу, когда можно недоплатить ему», «Талантливо», «Превзошел оригинал», «Я реально сначала подумала, что это он сам», — заявили они.

Ранее в июне блогерша перевоплотилась в Аллу Пугачеву и восхитила россиян. Бьюти-креатор и визажист Олеся Эленбергер решила повторить внешность 77-летней знаменитости.

