В регионе России в тысяче километров от границы с Украиной объявили ракетную опасность

В Чувашии объявлена ракетная опасность

В Чувашии объявили ракетную опасность. Об этом сообщает МЧС по региону в канале на платформе «Макс».

«Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место.

Регион расположен в тысяче километров от границы с Украиной. 11 июня столица республики — город Чебоксары — была атакована, по предварительным данным, ракетами «Фламинго», выпущенными Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что их могли запустить из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона.