Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 22 июня 2026Россия

В регионе России в тысяче километров от границы с Украиной объявили ракетную опасность

В Чувашии объявлена ракетная опасность
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Чувашии объявили ракетную опасность. Об этом сообщает МЧС по региону в канале на платформе «Макс».

«Внимание, в Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место.

Регион расположен в тысяче километров от границы с Украиной. 11 июня столица республики — город Чебоксарыбыла атакована, по предварительным данным, ракетами «Фламинго», выпущенными Вооруженными силами Украины (ВСУ). Сообщалось, что их могли запустить из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok