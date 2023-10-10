В Госдуме назвали вернувшегося в Россию Фридмана «богатой чернью»

Депутат Хамзаев: Генпрокуратура должна изучить все обвинения в адрес Фридмана

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинений в госизмене и дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий призвал тщательно изучить возможные факты правонарушений.

«Что касается возможности финансирования Фридманом ВСУ, если есть такие доводы, то их надо проверять. Если эти доводы подтвердятся, то это все подпадает под определенные законодательные ограничения, и никто вне зависимости от фамилии не должен уходить от ответственности. Но это, конечно, надо проверять: если это просто доводы — это одно, если это факты — совсем другое. Является ли человек, который во время боевого контакта финансирует сторону противника, предателем — конечно, да. Является ли Фридман таковым, пусть определяет суд или Генпрокуратура. Перед законом все равны», — сказал депутат.

Фридман и ему подобные должны понимать, что если они заработали деньги благодаря Российской Федерации и ее народу, то и служить они должны здесь, в России, в интересах российского народа, а не где-то в другом месте. Это моя принципиальная профессиональная и гражданская позиция, которая не имеет отношения к политической позиции Фридмана Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Комментируя возвращение бизнесмена в Россию, Хамзаев заметил, что весь мир видел то, с каким отношением к себе Фридман столкнулся на Западе.

«Мы должны понимать, какой жизненный цикл у данного предпринимателя в целом. Свой основной капитал сделал в России благодаря ее экономике. Он должен понимать, что для него единственная страна, где он может чувствовать себя безопасно и вольготно, — это, конечно, Россия. Он решил проверить эту "школу жизни" на деле и поехал в Лондон, где к нему было отношение, как (у англичан есть такое понятие) к "богатой черни"», — заключил депутат.

Ранее руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Фридмана по двум статьям УК РФ: госизмена и дискредитация ВС РФ. Заявитель утверждает, что Фридман финансировал террористов, чтобы с него сняли западные санкции. Отраковский требует немедленно задержать предпринимателя.

9 октября стало известно, что Фридман находится в Москве.

За несколько дней до появления данных о возвращении Фридмана в Россию его адвокат Александр Добровинский заявил, что бизнесмен ведет неофициальные переговоры с целью оценить реакцию правоохранительных органов на его появление в стране. Возможное преследование доверителя юрист связал с ранее опубликованными сообщениями о его пожертвованиях в пользу Украины.

На Украине в отношении Фридмана возбудили уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России. По заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), с февраля 2022 года бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы и занимался распространением продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих. СБУ арестовала принадлежащие ему и другим сооснователям банка активы более чем на 463 миллиона долларов.