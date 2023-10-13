Путин высказался о возвращении Фридмана

Президент Путин прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию

Президент России Владимир Путин высказался о возвращении предпринимателя Михаила Фридмана в Россию. Он заявил, что уехавшие из страны граждане могли нарушить морально-этические нормы, передает РИА Новости.

По мнению Путина, то, что ожидает каждого возвратившегося на родину человека зависит от того, как он себя вел: если он нарушил действующие в стране законы, то он должен за это ответить. При этом не важно, где он находится — в России или за границей, убежден глава государства. «Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — добавил президент.

Ранее стало известно, что российский предприниматель Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль, а затем посетил Москву. «Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — объяснил он. Предприниматель добавил, что собирается посещать Россию регулярно.

Также сообщалось, что бизнесмену грозит проверка на госизмену. Еще его захотели проверить на предмет финансирования ВСУ. При этом, на Украине в отношении Фридмана возбуждено уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России.