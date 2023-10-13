Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:36, 13 октября 2023Экономика

Путин высказался о возвращении Фридмана

Президент Путин прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Комсомольская правда / Russian Look / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин высказался о возвращении предпринимателя Михаила Фридмана в Россию. Он заявил, что уехавшие из страны граждане могли нарушить морально-этические нормы, передает РИА Новости.

По мнению Путина, то, что ожидает каждого возвратившегося на родину человека зависит от того, как он себя вел: если он нарушил действующие в стране законы, то он должен за это ответить. При этом не важно, где он находится — в России или за границей, убежден глава государства. «Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — добавил президент.

Ранее стало известно, что российский предприниматель Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль, а затем посетил Москву. «Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — объяснил он. Предприниматель добавил, что собирается посещать Россию регулярно.

Также сообщалось, что бизнесмену грозит проверка на госизмену. Еще его захотели проверить на предмет финансирования ВСУ. При этом, на Украине в отношении Фридмана возбуждено уголовное дело за финансирование оборонной промышленности России.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости