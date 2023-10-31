В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

Песков: Россия может помочь задержанному во Франции Кузьмичеву при его желании

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, о взятии под стражу которого во Франции стало известно накануне, 30 октября, при наличии его желания и после ознакомления с деталями дела, получит необходимую помощь как российский гражданин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным журналистов, совладельца «Альфа-Групп» подозревают в махинациях и отмывании денег.

Кузьмичев задержан на 48 часов

СМИ писали, что задержанию предшествовали обыски, прошедшие в парижском жилье Кузьмичева и на его вилле в Сен-Тропе, а в следственных действиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями.

Фото: LetterOne Group / Wikimedia Commons

Как заявили во французской прокуратуре, миллиардера отправили под стражу утром 30 октября, находиться он там может до 48 часов. В ведомстве уточнили, что россиянин является единственным задержанным в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.

Обыски прошли вчера во множестве мест, в особенности в департаменте Вар и в парижской квартире Кузьмичева в рамках предварительного расследования Прокуратура Франции

Россия поможет миллиардеру при его желании

Комментируя соответствующую информацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что после детального ознакомления через дипломатическое представительство с обстоятельствами дела и при наличии желания самого задержанного Кузьмичеву смогут оказать поддержку.

После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В российском посольстве во Франции в свою очередь подтвердили такую готовность, уточнив, что французские власти пока не уведомляли консульские учреждения о задержании гражданина страны.

Совладелец «Альфа-Групп», житель Франции и владелец яхт

61-летний Алексей Кузьмичев, регулярно входящий в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, является одним из основателей «Альфа-Групп». Миллиардер попал под санкции ЕС в марте прошлого года, тогда же власти Франции арестовали обе его яхты. В соответствующих документах говорилось, что Кузьмичев «считается одной из наиболее влиятельных персон в России». При этом на момент введения санкций он находился во Франции.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В августе 2023 года США ввели против Кузьмичева блокирующие санкции, до этого ограничения инициировали Австралия, Великобритания, Канада и некоторые другие страны. Американцы уличили бизнесмена в работе в финансовом секторе российской экономики.

После введения ограничений Кузьмичев и его партнер Герман Хан перестали значиться как бенефициары Альфа-банка, хотя до этого через ABH Holdings им принадлежало 21 и 16 процентов акций в капитале банка.

Во французском суде миллиардер из России заявлял о праве пользоваться своими яхтами и даже добился признания задержания одной из них незаконным. В своем иске Кузьмичев требовал разрешить ему совершать морские прогулки по Французской Ривьере на яхте La Petite Ourse II.