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22:28, 30 октября 2023Экономика

Российского миллиардера взяли под стражу во Франции

Le Monde: российский миллиардер Кузьмичев взят под стражу во Франции

Фото: Reuters

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев взят под стражу во Франции по подозрению в махинациях. Об этом сообщает Le Monde.

По данным национальной финансовой прокуратуры, обыски прошли в доме Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сен-Тропе. Бизнесмена подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях — миллиардер попал в санкционный список в марте прошлого года.

Представители Кузьмичева в настоящий момент не прокомментировали информацию об аресте.

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