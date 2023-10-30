Российского миллиардера взяли под стражу во Франции

Le Monde: российский миллиардер Кузьмичев взят под стражу во Франции

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев взят под стражу во Франции по подозрению в махинациях. Об этом сообщает Le Monde.

По данным национальной финансовой прокуратуры, обыски прошли в доме Кузьмичева в Париже и на его вилле в Сен-Тропе. Бизнесмена подозревают в налоговых махинациях и санкционных нарушениях — миллиардер попал в санкционный список в марте прошлого года.

Представители Кузьмичева в настоящий момент не прокомментировали информацию об аресте.