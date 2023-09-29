Российского миллиардера обвинили в отмывании денег для богача из Франции

Le Monde: во Франции расследуют сделки миллиардера Саркисова из РФ и главы LVMH

Прокуратура Парижа начала расследовать подозрительные сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель — в них участвовал российский миллиардер Николай Саркисов (один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии») и богатейший человек Франции, глава LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Правоохранительные органы подозревают бизнесменов в отмывании денег, пишет Le Monde.

Опасения основаны на том, что созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании, которые могут принадлежать Саркисову, за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму 16 миллионов евро. В том же месяце было куплено еще три объекта недвижимости на 2,2 миллиона евро. Причем средства для покупки россиянину выделила через цепочку фирм компания, принадлежащая Арно.

По данным заявления специализированного ведомства Tracfin, с которого и началось расследование, «подставной покупатель» стремится скрыть реального конечного владельца активов. Подозрения не ограничиваются тем, что Арно покрыл все расходы Саркисова на покупку недвижимости. После этого он через свои компании купил все приобретенные российским бизнесменом активы — их стоимость составила 1,8 миллиона евро. Таким образом, французский миллиардер заплатил за недвижимость дважды.

По мнению следователей, такая махинация позволила Николаю Саркисову получить прибыль в размере двух миллионов евро. «Это был перевод средств, контрагент по которому неизвестен», — отмечают они.

С начала года состояние Бернара Арно выросло почти на 25 миллиардов долларов и составляет в настоящее время 188,8 миллиарда. Француз занимает вторую строчку в рейтингах богатейших людей планеты после Илона Маска.