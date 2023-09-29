Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:27, 29 сентября 2023Среда обитания

Российского миллиардера обвинили в отмывании денег для богача из Франции

Le Monde: во Франции расследуют сделки миллиардера Саркисова из РФ и главы LVMH

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Прокуратура Парижа начала расследовать подозрительные сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель — в них участвовал российский миллиардер Николай Саркисов (один из основных владельцев «РЕСО-Гарантии») и богатейший человек Франции, глава LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Правоохранительные органы подозревают бизнесменов в отмывании денег, пишет Le Monde.

Опасения основаны на том, что созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании, которые могут принадлежать Саркисову, за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму 16 миллионов евро. В том же месяце было куплено еще три объекта недвижимости на 2,2 миллиона евро. Причем средства для покупки россиянину выделила через цепочку фирм компания, принадлежащая Арно.

По данным заявления специализированного ведомства Tracfin, с которого и началось расследование, «подставной покупатель» стремится скрыть реального конечного владельца активов. Подозрения не ограничиваются тем, что Арно покрыл все расходы Саркисова на покупку недвижимости. После этого он через свои компании купил все приобретенные российским бизнесменом активы — их стоимость составила 1,8 миллиона евро. Таким образом, французский миллиардер заплатил за недвижимость дважды.

Материалы по теме:
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023
«Систематически грабя нацию» Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
«Систематически грабя нацию»Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
4 февраля 2023

По мнению следователей, такая махинация позволила Николаю Саркисову получить прибыль в размере двух миллионов евро. «Это был перевод средств, контрагент по которому неизвестен», — отмечают они.

С начала года состояние Бернара Арно выросло почти на 25 миллиардов долларов и составляет в настоящее время 188,8 миллиарда. Француз занимает вторую строчку в рейтингах богатейших людей планеты после Илона Маска.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

    Выплату советских вкладов россиянам перенесли еще на год

    Российская ОПГ обманула страховые компании на более чем 12 миллионов рублей

    В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

    Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

    Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

    Подсчитаны расходы на работу президента

    Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

    Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

    Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости