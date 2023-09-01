Богатейшие люди мира разбогатели еще сильнее

Лидеры Bloomberg Billionaires Index разбогатели на $ 420,5 млрд с начала года

Десять самых богатых предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на 420,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в котором предприниматели владеют долями. Самым богатым человеком на планете по-прежнему остается американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось на 98,4 миллиарда долларов, составив 235 миллиарда.

На втором месте расположился владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние с начала года выросло на 23,9 миллиарда долларов и составляет в настоящее время 186 миллиардов. Основатель Amazon Джефф Безос по-прежнему занимает третью строчку рейтинга. С начала года бизнесмен разбогател на 55,4 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 162 миллиарда.

Основатель IT-компании Oracle Ларри Эллисон поднялся с пятой строчки рейтинга на четвертую, заработав с начала года 42,5 миллиарда долларов (общее состояние 134 миллиарда). Основатель Microsoft Бил Гейтс с четвертого опустился на пятое место. С начала года предприниматель разбогател на 19,9 миллиарда долларов (общее состояние 129 миллиардов).

В десятку богатейших людей планеты также вошли сооснователь Google Ларри Пейдж (состояние 123 миллиарда долларов, плюс 39,8 миллиарда с начала года), глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 миллиард долларов, плюс 13,2 миллиарда с начала года), сооснователь Google Сергей Брин (116 миллиардов долларов, плюс 37 миллиарда с начала года), гендиректор Microsoft Стив Балмер (114 миллиардов долларов, плюс 28,3 миллиарда). Занимавший в прошлом месяце седьмую строчку рейтинга глава компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг опустился на десятую строчку рейтинга (состояние 108 миллиардов долларов, плюс 62,1 миллиарда с начала года).

Общее состояние богатейших россиян с начала года выросло на 32,341 миллиарда долларов. Самым богатым оказался экс-глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов с состоянием в 22,6 миллиарда долларов.