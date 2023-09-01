Состояние богатейших россиян выросло на миллиарды долларов

Bloomberg: состояние богатейших россиян с января выросло более чем на $32 млрд

С начала года суммарное состояние богатейших россиян увеличилось на 32,341 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Лидером по приросту богатства стал экс-глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С января он нарастил капитал в общей сложности на 7,25 миллиарда долларов до 22,6 миллиарда. В тройку лидеров по увеличению состояния также вошли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (плюс 4,36 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс 3,49 миллиарда долларов, до 28,1 миллиарда).

Богатейшим среди российских предпринимателей по-прежнему остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. К началу сентября его состояние достигло 29,7 миллиарда долларов (плюс 1,13 миллиарда с начала года). Вторую строчку занял Михельсон, а на третьем месте оказался Лисин. В топ-5 также вошли Алекперов, который покинул совет директоров ЛУКОЙЛа в апреле 2022 года из-за санкций, и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, нарастивший капитал на 410 миллионов долларов до 19,1 миллиарда.

В начале апреля сообщалось о суммарном приросте состояния богатейших россиян на 13 миллиардов долларов. К тому времени их капитал увеличился в общей сложности до 276,7 миллиарда долларов. В тройке богатейших россиян весной также числились Потанин, Михельсон и Лисин.