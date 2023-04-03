Российские миллиардеры стали богаче на 13 миллиардов долларов

Bloomberg Billionaires Index: за 2023 год российские миллиардеры разбогатели на $13 млрд

С начала 2023 года богатейшие россияне увеличили свое состояние на 13 миллиардов долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, куда входят 22 российских миллиардера, их совокупное богатство выросло до 276,7 миллиарда долларов.

Выше всех в рейтинге российских миллиардеров расположился один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние увеличилось до 29 миллиардов долларов (плюс 448 миллионов). На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье богатство выросло до 26,3 миллиарда долларов (плюс 1,65 миллиарда). Третья строчка — у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, чей капитал оценивается в 21 миллиард долларов (плюс 1,17 миллиарда).

Также в пятерку богатейших бизнесменов вошли Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с состоянием в 19,2 миллиарда (плюс 715 миллионов) и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом в 19,1 миллиарда долларов (плюс 362 миллиона).

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который разбогател за год сильнее прочих (плюс 3,17 миллиарда долларов), оказался на шестом месте с показателем в 18,5 миллиарда. Президент частного инвестиционного фонда «Онэксим» Михаил Прохоров с капиталом в 14 миллиардов (плюс 760 миллионов) занял седьмую строчку. Экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал единственным из миллиардеров, чье состояние сократилось до 12,6 миллиарда (минус 571 миллион) долларов.

Также в десятке богатейших россиян оказались совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (плюс 622 миллиона) с состоянием в 12,4 миллиарда и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом 11,7 миллиарда (плюс 351 миллион).

Доходы российских миллиардеров растут не первый месяц подряд. За январь-февраль их состояние увеличилось на 10,4 миллиарда долларов. На тот момент лидером по росту доходов тоже стал Алекперов (плюс 2,43 миллиарда).