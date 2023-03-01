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12:14, 1 марта 2023Экономика

Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Bloomberg Billionaires Index: состояние богатейших россиян увеличилось на $10,4 млрд

Фото: Unsplash

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на 10,4 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех разбогател основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (91-е место в списке) — на 2,43 миллиарда долларов, его состояние достигло 17,8 миллиарда долларов. Далее назван акционер «Северстали» Алексей Мордашов (78-е место) — плюс 1,54 миллиарда, до 20,2 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (76-е место) стал богаче на 905 миллионов долларов, до 20,8 миллиарда долларов. Глава «Норникеля» Владимир Потанин, занимающий 44-е место в рейтинге, потерял 94,2 миллиона долларов, его капитал оценивается в 28,5 миллиарда долларов.

Илон Маск 27 февраля вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Владелец Tesla и SpaceX обогнал президента группы компаний LVMH Бернара Арно. Благодаря росту цен на акции Tesla активы Маска увеличились почти на 70 процентов.

Платон Щукин
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