Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

Bloomberg: Илон Маск снова возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск 27 февраля вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Согласно данным агентства, состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 187,1 миллиарда долларов.

Владелец Tesla и SpaceX обогнал президента группы компаний LVMH Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции Tesla почти на 70 процентов. Этому также способствовало увеличение спроса на электромобили компании после снижения их стоимости.

Ранее стало известно, что к компании Twitter, владельцем которой также является изобретатель, подали иск из-за неоплаченных носков для Маска. Всего за последние месяцы на Twitter подали девять новых исков на 14 миллионов долларов.

После приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов Маск начал резко сокращать расходы находящейся в кризисе компании. Он уволил больше половины сотрудников, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги, стал искать новые способы монетизации социальной сети. По словам миллиардера, Twitter терял по 4 миллиона долларов в день. Под руководством Маска компании удалось добиться прогресса и избежать банкротства.

