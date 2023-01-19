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12:03, 19 января 2023Экономика

Маск решил уволить десятки человек и рекордно сократить штат Twitter

Business Insider: Илон Маск уволил десятки сотрудников Twitter

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Илон Маск возобновил увольнения в Twitter, несмотря на его заверения в обратном, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

По их словам, две недели назад компанию покинули десятки сотрудников, отвечающих за рекламу и монетизацию, также увольнения прошли в отделениях в Сингапуре и Австралии. Источники говорят, что в ближайшее время из компании уйдут еще 50 сотрудников.

Издание отмечает, что миллиардер решил закрыть многие международные офисы Twitter и часть подразделений в США. Это может привести к сокращению штата компании до двух тысяч человек, что станет рекордно низким показателем за последние 10 лет.

Близкий к компании источник считает, что обещания Маска прекратить увольнения нельзя принимать за чистую монету, поскольку он «просто говорит то, что кажется ему правильным в каждый непосредственный момент времени». После приобретения Twitter Маском из штата компании, насчитывающего 7500 человек, было уволено 5200.

Ранее сообщалось, что Twitter выставил на продажу через аукцион множество единиц офисного и кухонного оборудования на фоне финансовых проблем, усилившихся после оттока рекламодателей из социальной сети.

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Платон Щукин
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