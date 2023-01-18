Проблемы вынудили Twitter распродавать кофе-машины и печи для пиццы
Twitter выставил на продажу через аукцион множество единиц офисного и кухонного оборудования на фоне финансовых проблем, усилившихся после оттока рекламодателей из социальной сети, сообщил телеканал CNBC. Оборудование использовалось в офисе компании в Сан-Франциско.
На продажу выставлены кофе-машины, холодильники для напитков, персональные компьютеры, кухонные принадлежности и грили, печи для пиццы и даже огромная неоновая вывеска с птицей голубого цвета, являющейся логотипом компании. Как следует из данных площадки Heritage Global Partners, которая и проводит аукцион, за вывеску уже предложено 17 500 долларов.
По оценкам телеканала, продавать собственность компании руководство во главе с Илоном Маском вынудили серьезные финансовые потери и последовавшие за эти попытки сократить расходы. По данным издания The Information, более 500 рекламодателей приостановили сотрудничество с социальной сетью, в том числе из-за проблем с модерацией контента. 17 января дневной доход Twitter оказался на 40 процентов ниже, чем в этот же день в 2022 году.
В начале января стало известно также, что на компанию подал в суд владелец одного из занимаемых ею офисов в Сан-Франциско — за неуплату аренды. По данным СМИ, иски против Twitter из-за просрочки платежей также подали поставщик программного обеспечения и логистическая компания.