На Twitter подали в суд

WSJ: арендодатель подал в суд на Twitter за неуплату аренды в размере 136 тысяч долларов

Владелец одного из занимаемых Twitter офисов в Сан-Франциско подал в суд на компанию за неуплату аренды. Об этом рассказало The Wall Street Journal (WSJ).

Арендодатель, Columbia Reit-650 California LLC, заявил, что Twitter не произвела оплату аренды в размере 136 тысяч долларов. Речь идет о помещении, отдельном от главного офиса компании. Отмечается, что в середине декабря владелец уведомлял Twitter о необходимости внести оплату в течение пяти рабочих дней.

Соцсеть не ответила на запрос издания. По информации The Wall Street Journal, иски против Twitter из-за просрочки платежей также подали поставщик программного обеспечения и логистическая компания.

В октябре сообщалось, что инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на бизнесмена Илона Маска. Он обвинил предпринимателя в манипулировании ценами акций платформы.

Маск заключил с Twitter соглашение о ее приобретении 25 апреля 2022 года. Стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. 4 октября стало известно, что миллиардер снова захотел приобрести соцсеть. Сделка была закрыта в конце октября.