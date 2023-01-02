Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:15, 2 января 2023Экономика

На Twitter подали в суд

WSJ: арендодатель подал в суд на Twitter за неуплату аренды в размере 136 тысяч долларов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Владелец одного из занимаемых Twitter офисов в Сан-Франциско подал в суд на компанию за неуплату аренды. Об этом рассказало The Wall Street Journal (WSJ).

Арендодатель, Columbia Reit-650 California LLC, заявил, что Twitter не произвела оплату аренды в размере 136 тысяч долларов. Речь идет о помещении, отдельном от главного офиса компании. Отмечается, что в середине декабря владелец уведомлял Twitter о необходимости внести оплату в течение пяти рабочих дней.

Соцсеть не ответила на запрос издания. По информации The Wall Street Journal, иски против Twitter из-за просрочки платежей также подали поставщик программного обеспечения и логистическая компания.

В октябре сообщалось, что инвестор Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на бизнесмена Илона Маска. Он обвинил предпринимателя в манипулировании ценами акций платформы.

Маск заключил с Twitter соглашение о ее приобретении 25 апреля 2022 года. Стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. 4 октября стало известно, что миллиардер снова захотел приобрести соцсеть. Сделка была закрыта в конце октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Убившего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» арестовали
В России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем
В Литве сообщили о воздушном сопровождении военных самолетов России
Москвичей предупредили об аномальных морозах на Рождество
На Twitter подали в суд
В «Газпроме» отчитались о добыче газа в 2022 году
Владелец «Вкусно — и точка» порассуждал о привнесенной «Макдональдсом» культуре
В России зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с июля
В Брянской области локализовали пожар на подвергшемся атаке ВСУ объекте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.